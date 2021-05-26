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İstanbul Ekonomi Araştırma isimli kuruluş, Sedat Peker videoları ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

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İstanbul Ekonomi Araştırma isimli kuruluş, Sedat Peker videoları ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
İstanbul Ekonomi Araştırma isimli kuruluş, Sedat Peker videoları ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Yayınlanan araştırma sonuçları İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 19–21 Mayıs 2021 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1509 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonucudur.

Bir süredir yurtdışında olduğu anlaşılan ve özellikle son üç haftadır Youtube kanalında çeşitli konularda videolar hazırlayıp, önemli iddialarda bulunan Sedat Peker bugün video serilerinin yedincisini kanalında yayınladı. Sedat Peker’in geçmişte yaşanan çeşitli olaylar hakkında bulunduğu iddialar aktif olarak devlet içerisinde görev alan kişileri de kapsadığından dolayı bu videolar toplumun önemli bir kesimi tarafından yoğun ilgi görmekte. Peker’in videolarının her birisinin yaklaşık 5-7 milyon kişi tarafından izlendiğini söylemek mümkün. Mayıs ayının başından beri gündemde olan ve sosyal medyada sıkça konu olan Sedat Peker’in videolarından hareket ile Mayıs ayının ikinci anketinde toplumun derin devlet algısı ve Sedat Peker’in videolarına olan bakışını araştırdık.

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