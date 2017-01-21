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SON DAKİKAİstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde silah sesleri

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde silah sesleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün güvenlik bariyerlerini yıkarak ilerleyen bir kamyon büyük paniğe sebep oldu. Özel Harekat ekiplerinin havaya ateş etmesiyle bariyerlere sürterek duran kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Aracın freninin patladığı belirlenince herkes derin bir nefes aldı.

Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi’nin makam giriş kapısının çıkışı olan Akşemsettin Caddesi üzerinde saat 14:30 sıralarında yaşandı. Vatan Caddesi’ni dikine kesen cadde üzerinde yokuş aşağı inen bir kamyon polis kontrol noktasında durmadı.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak ilerleyen araç, polislerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Bunun üzerine, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri önce havaya uyarı atışı yaptı. Daha sonra ise kamyonun tekerlerine doğru ateş edildi.

FRENİ PATLAMIŞ

Kamyonun sürücüsü, aracını beton bariyerlere sürterek kamyonu durdurdu. Bu sırada çevrede büyük panik yaşandı.

Emniyetin korumasından sorumlu yüzlerce polis, silah seslerinin geldiği noktaya koştu.

Çevre güvenliğini alan ekipler, saldırı olmadığını anlayınca görevlerinin başına döndü.

Paniğe sebep olan kamyon uzman ekiplerce incelemeye alındı.

Kamyonda şüpheli bir şey olmadığı anlaşıldı. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayın ‘terörle ilgili olmadığını’ duyurdu.

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