İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden deprem sonrası 'köprü' açıklaması

"Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var; vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli"

İstanbul’da 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün hasar gördüğü iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayılarak panik yarattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden söz konusu görsel hakkında açıklama geldi. Haberlere kesinle itibar edilmemesini söyleyen Emniyet, "Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medya üzerinden deprem sonrası15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli."

Valilikten de açıklama geldi

Öte yandan İstanbul Valiliğin'den söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada da, "Köprü’de halat koptu iddiası doğru olmadığı söz konusu fotoğrafın köprünün altında bakım onarım platformuna ait olduğu" dile getirildi.

"Köprü'de halat koptu iddiası doğru değil. Köprünün altında bakım onarım platformu var. Görüntüye bahse konu durum oradan kaynaklanıyor. Hiçbir sorun yok."

Erdoğan: Böyle densizlik yapanlar da var!

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadaki asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu.' Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor" ifadelerini kullandı.