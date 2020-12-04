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İstanbul eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

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Covid-19'a yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.
İstanbul eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtti.

Topbaş, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun."

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