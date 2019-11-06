İstanbul Fatih’te 4 kardeş maddi sorunlar nedeniyle intihar etti

Fatih’te 4 kardeş intihar etti: Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?

İstanbul’un Fatih ilçesinde, kapısına “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” notu asılmış evde 48,54, 56 ve 60 yaşlarında 4 kardeşin cesetleri bulundu.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki bir binanın birinci katında cesetleri bulunan kardeşlerin adları Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin olarak açıklandı.

Kardeşlerin evde beraber yaşadığı ve polisin ilk tespitine göre ‘çok sayıda antidepresan ilaç alarak intihar ettikleri’ belirtildi. Komşuları, kardeşlerin maddi sıkıntı yaşadığını belirtirken, evin elektrik faturasının da 2 aydır ödenmediği ortaya çıktı.

Cenazelerin Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmasının ardından polisler kapıyı mühürleyerek evden ayrıldı.

Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp’taki inceleme sonrası belli olacak.

Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

ELEKTRİKLERİNİ KESTİLER

Polislerin olay yerinden ayrılmasının ardından, saat 09.30 sıralarında ise BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ) ekipleri eve gelerek, 607,16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti.

“MAAŞINA EL KONURSA, KİRAYI VEREMEZSE NE OLUR?”

Kardeşlerin parasızlıktan intihar ettiklerini söyleyen mahalle esnafı Yusuf Deniz, “Benim 15 yıldır komşum. 4 kişi yaşıyorlardı. Bir ablaları müzik öğretmeniydi Mimar Sinan’da maaşına haciz koymuşlardı. Bana para verecekti verememişti. Pazartesi ve Salı günü göremeyince 155’i aradık. Polis geldi, kapıyı kırarak içeri girdi. Ölmüş, zehirlenmiş. Kendi kendilerini zehirlemişler internetten siyanür almışlar. Çok güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?” dedi.

‘Siyanür içmiş olabilirler’

Ekiplerin bulduğu su bardakları, kardeşlerin siyanürü suya karıştırarak içmiş olabileceklerine işaret ediyor.