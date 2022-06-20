İstanbul Havalimanı 5 yıldızlı havalimanı seçildi

İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından 2020'de kazandığı "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülüne bir kez daha layık görüldü.

İGA İstanbul Havalimanı, “2022 World Airport Awards” kapsamında da “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı”, “Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” uluslararası ödüllerini kazanarak Türk havacılığını zirveye taşıdı. İGA İstanbul Havalimanı “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8. sırada yer aldı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından “5 Yıldızlı Havalimanı” olarak 2020 ve 2022’de tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı, 2022 World Airport Awards ödüllerinde de 550 havalimanını geride bırakarak üç ödülün sahibi oldu.

Ödüller, 8 aylık anket döneminde 100’den fazla milliyeti barındıran havalimanı müşterisi tarafından Dünya Havalimanı Anketi vasıtasıyla belirleniyor. Anket; check-in, transferler, alışveriş, güvenlik, göçmenlik bürosundaki denetimleri kapsarken, havalimanı hizmeti ve ürün temel performans göstergeleri genelinde de müşteri deneyimi değerlendiriliyor.

Kapsamlı düzenlemeler ve detaylı hazırlık süreci dahil 3 gün süren yoğun fiziki denetimlerin sonucunda İGA İstanbul Havalimanı’nın yolcu deneyimindeki mükemmelliği en üst not olan 5 yıldızla tescillenmiş oldu.

Skytrax denetmenleri, uluslararası aktarma merkezi konumunda bulunan İGA İstanbul Havalimanı’nın giden yolcu, transfer yolcu ve gelen yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, web sitesi, mobil uygulama, güvenlik-pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları, bagaj alımi gibi her temas noktasını deneyimleyerek bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını, yolcu konforunu titizlikle inceledi.

Yolcu seyahat deneyimini etkileyen her noktanın kapsamlı şekilde değerlendirildiği denetimlerde güvenlik, check-in, pasaport, gümrük, temizlik, bagaj alım gibi temel süreçlerle beraber temel hizmetler, yeme içme alanları, alışveriş noktaları, lounge gibi misafirlere dokunan her nokta detaylı şekilde uzmanlar tarafından denetime tabi tutuldu.

“İGA olarak, ulaştığımız yolculuk memnuniyeti seviyesini günden güne yukarılara taşıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, İGA İstanbul Havalimanı olarak, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

İnankul, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Henüz çok genç bir kurum olmamıza karşın yolcularımıza sağldığımız hizmet kalitesi ikinci kez Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından tescillenmiş oldu. İGA olarak, ulaştığımız yolculuk memnuniyeti seviyesini günden güne yukarılara taşıyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde uluslararası otoritelerce ödüllendirilmeye devam ediyoruz.

Özellikle havalimanımızdaki müşteri odaklılığı merkeze alarak gelişecek, global aktarma merkezi misyonumuzla birlikte 7’den 77’ye hizmet vermeyi sürdüreceğiz. 5 Yıldızlı Havalimanı olmamızın yanında 2022 World Airport Awards ödüllerinde de 550 havalimanını geride bırarak Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı ödüllerinin sahibi olduk. Tüm bu kıymetli ve prestijli ödüller, en başta yolcularımız olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA’ya ve İstanbul Havalimanı’na ne denli güvendiklerinin önemli bir kanıtı. Ülkemizin bayrağını bir kere daha en tepeye çıkarttığımız ve böylesi bir başarıyı gerçekleştirebildiğimiz için ülkemiz adına gururlu ve de mutluyuz.”

Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted de “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı”, “Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” olarak aldığı önemli ödüllerle İGA İstanbul Havalimanı’nın övgü almaya devam ettiğini bildirdi.

Plaisted, “Bu ödüller, İGA İstanbul Havalimanı’nın bu alanlarda üst düzey müşteri memnuniyeti standardı sunduğunu açıkça gösteriyor. En Aile Dostu Havalimanı kategorisi 2022’de oluşturulmuş yeni bir ödül ve İGA İstanbul Havalimanı’nın bu ödülü kazanması mükemmel bir başarı.” ifadelerini kullandı.