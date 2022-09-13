İstanbul Havalimanı Avrupa’da uçuş birincisi

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında zirvedeki yerini korudu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “05-11 Eylül 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1351 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olmuştur. İGA İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 5 havalimanı içerisinde 2019 yılı seviyesinin üzerinde (+yüzde 7) performans gösteren tek havalimanı olmaya devam etmektedir” denildi.

İstanbul Havalimanı’nda uçuş güvenliği kule personeline emanet

İstanbul Havalimanı’nın ardından günlük ortalama 1320 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci sırada yer alırken Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 1260 uçuşla üçüncü oldu. Listede yer alan Frankfurt Havalimanı 1159 uçuşla dördüncü, Londra Heathrow Havalimanı 1115 seferle beşinci 5. sırada yer aldı.