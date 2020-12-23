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İstanbul Havalimanı’nda Maradona tabloları içinde 2,6 kilogram kokain bulundu

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İstanbul Havalimanı’nda Maradona tabloları içinde 2,6 kilogram kokain bulundu
İstanbul Havalimanı’nda Maradona tabloları içinde 2,6 kilogram kokain bulundu

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Brezilya'dan gelen bir yolcunun bavulunda, kısa süre önce hayata veda eden ünlü Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan toplam 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

DHA’nın haberine göre gümrük ekipleri 72 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı M.R'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı.

Yolcunun beraberindeki bagajlardan Arjantinli futbolcu Maradona'ya ait küçük tablolar çıktı. İlk bakışta büyük bir Maradona hayranı olarak görünen yolcunun bagajları, tomografik x-ray tarama cihazından geçirildi.

Taramanın ardından dedektör köpeklerin de kontrol ettiği tablolarda yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede tabloların arkaları açıldı ve bu bölümlere özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı. Yapılan aramada 12 adet tablonun arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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