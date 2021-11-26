  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9521
  • Euro 13.4013
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

»
İstanbul Havalimanı ve devamında kentte yapılan operasyonda 10,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. Söz konusu yolcuyu havalimanına getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek iniş yaptığında operasyon için harekete geçildi.

Şüpheli yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray cihazında kontrol edildi. Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılan bagajların içerisinde ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler bagajlarda narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yaptı. Köpeklerin bagajlarda bulunan kadın terliklerine tepki verdiği gözlendi.

Bunun üzerine bağlantı noktalarından ayrılan terliklerin içerisinde dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu. Söz konusu plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu madde olduğu saptandı. Operasyon sonucunda 6,5 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirildi. Kent içerisinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda alıcılar yakalandı. Söz konusu alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada, benzer yöntemle terlikler içerisine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi.

Birbiri ile bağlantılı iki operasyon sonucunda toplam 10,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. (AA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşamki kur ve zam protestolarında beş ilçede 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı25 Kasım 2021 Perşembe 13:10
  • Türkiye'de DİSK’ten 18 ilde ‘Geçinmek istiyoruz’ açıklaması25 Kasım 2021 Perşembe 13:07
  • Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum; ilk mitingimiz Mersin'de24 Kasım 2021 Çarşamba 23:04
  • Babacan: İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz; hazırlanın yavaş yavaş24 Kasım 2021 Çarşamba 20:59
  • Türkiye ile BAE arasında 9 alanda doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı24 Kasım 2021 Çarşamba 20:58
  • Türkiye’de 175 can kaybı, 27 bin 592 yeni vaka24 Kasım 2021 Çarşamba 20:57
  • Türkiye'de kur dalgalanmasını manipüle edenlere soruşturma!24 Kasım 2021 Çarşamba 16:22
  • Prens geldi, dolar düştü24 Kasım 2021 Çarşamba 16:13
  • TC Adalet Bakanı Gül: "Finans mahkemeleri kurulacak"24 Kasım 2021 Çarşamba 15:26
  • Demirtaş'tan muhalefete ortak miting çağrısı: 'Bugün değilse ne zaman?'24 Kasım 2021 Çarşamba 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti