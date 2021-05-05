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İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı'

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Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı
İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı'

VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı’nda polise takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokup, Avrupa'ya ameliyat oldu bahanesiyle yüzleri sarılı bir şekilde sahte pasaportlara kaçıran insan kaçakçıları yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Türkiye'ye gelen ve Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan Mohamad Al-Jamal isimle Lübnan uyruklu bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı. 

Kaçakçılar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını bandajla sarıp yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na getirdi. 'Ameliyat edildi' bahanesiyle başında ve burnunda sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir kadın da yer aldı. 

Şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" diyerek yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti. Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R. ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin 'Mohammed Bannout' adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis durumdan şüphelendi. Ardından iki şüpheli daha sonra risk analiz odasına davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi taraması yapıldı. Kontrollerde pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmadığı ortaya çıktı. Daha sonra iki kişi gözaltına alındı.  

Gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadede Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini belirten Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını sahte pasaportu da İsrail uyruklu refakatçi kadından aldığını itiraf etti. İfadelerin ardından harekete geçen İstanbul Havalimanı polisi Lübnanlı göçmene para karşılığı pasaportunu satan Mohammed Bannout isimli kişi havalimanında gözaltına alındı. Polis gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli soruşturma başlattı.

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