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İstanbul Havalimanı'nda yavru goril yakalandı

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Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda kafes tipi bir yükü takibe aldı. Yapılan incelemede kutuda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" olduğu belirlendi.
İstanbul Havalimanı'nda yavru goril yakalandı

Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

BAKANLIK: UFAKLIĞIN DURUMU ŞU AN İYİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, goril yavrusu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ufaklığın durumu şu an iyi. İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan ülkemizden transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan yavrunun sağlık durumu iyiye gitmekle birlikte gözlem altında tutulmaya devam edilecek" denildi.

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