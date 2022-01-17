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İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 22 milyon arttı

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Havacılık sektöründe Kovid-19'un olumsuz etkilerini atlatmaya çalışan Avrupa'da, İstanbul'un kilit konumunu koruması verilere de yansıdı.
İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 22 milyon arttı

Havacılık sektöründe Kovid-19'un olumsuz etkilerini atlatmaya çalışan Avrupa'da, İstanbul'un kilit konumunu koruması verilere de yansıdı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, geçen yıl kıta genelinde toplam 6,2 milyon iç ve dış hat seferiyle yaklaşık 900 milyon yolcu seyahat etti.

Avrupa'da, 2021'de uçan tüm yolcuların yaklaşık yüzde 7'si İstanbul merkezli taşındı. Söz konusu bölgede önceki yıl bu oran, yüzde 5 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'daki havalimanları önemli bir hub oldu

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, yolcu sayılarını belirgin şekilde artırarak çok önemli bir hub (merkez) olduğunu istatistiklerle bir kez daha gösterdi.

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl İstanbul Havalimanı'ndan iç hatta 10 milyon 590 bin 203, dış hatta 26 milyon 586 bin 306 yolcu uçtu. Toplam 37 milyon 176 bin 509 yolcu geliş gidiş yaptı.

2020'de toplam 23 milyon 410 bin 380 yolcunun ağırlandığı İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ise buna 13 milyon 766 bin 129 kişi daha eklenerek yüzde 59'luk bir artış yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl 24 milyon 968 bin 761 kişi seyahat etti. Bu yolcuların 16 milyon 122 bin 988'i iç, 8 milyon 845 bin 773'ü dış hat noktalarını tercih etti. Önceki yıl 16 milyon 951 bin 190 yolcunun ağırlandığı havalimanında yüzde 47'lik (8 milyon 17 bin 571) yolcu artışı görüldü.

Geçen yıl iç hatlarda yaklaşık 27 milyon kişi seyahat etti

Atatürk Havalimanı, 2019'un nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Geçen yıl İstanbul'daki tüm havalimanlarında iç hatlarda 26 milyon 713 bin 191, dış hatlarda 35 milyon 432 bin 79 olmak üzere 62 milyon 145 bin 270 yolcu misafir edildi.

İstanbul'da, önceki yıl hava yoluyla 40 milyon 361 bin 570 kişi gidiş geliş yaparken, geçen yıl 2020'ye göre 21 milyon 783 bin 700 yolcu artışı sağlanarak yüzde 54'lük bir yükselme görüldü.

Geçen yıl 128 milyon 387 bin 569 kişinin ağırlandığı Türkiye'deki havalimanlarından düzenlenen seferlerle seyahat eden yolcuların yüzde 48'i de İstanbul'dan uçtu.

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