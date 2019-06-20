İstanbul için son anket Metropoll'den, fark 10 puan

KONDA’nın dün açıklanan ve İmamoğlu'nu Yıldırım'ın 10 puan önünde gösteren anketinin ardından bugün açıklanan Metropoll anketinde de benzer bir sonuç ortaya çıktı.

Metropoll’un anketine göre İstanbullu seçmenin yüzde 51’i Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını istiyor.

Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Binali Yıldırım için ise bu oran yüzde 40 olarak görünüyor.

Ankette yer alan “Kim kazanır?” sorusunun yanıtı ise yüzde 54.5 İmamoğlu, yüzde 37.9 Yıldırım oldu.

KONDA anketinde de İmamoğlu’nu yüzde 54, Yıldırım’ın ise yüzde 45 oy alacağı sonucu açıklanmıştı.