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İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP'lilere çağrı

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'lileri sayımların devam ettiği ilçe seçim kurullarında, oyları koruma nöbetine çağırdı.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP'lilere çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP'lileri sayımların devam ettiği ilçe seçim kurullarında oyları koruma nöbetine çağırdı.

Kaftancıoğlu çağrısında, ''Sevgili Örgütüm; Hukuksuz bir şekilde süreci uzatarak yıldıracaklarını sananlara inat gayretimiz ve kararlılığımızla oylarımızı koruyacağız. Sizleri bulunduğunuz ilçelerde seçim kurullarına oylarımızı koruma nöbetine davet ediyorum. Ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar sonuç değişmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

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