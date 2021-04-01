İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Salgında üçüncü pik yaşanıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgında üçüncü pikin yaşandığını belirterek geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için 15-20 gün herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgında üçüncü pikin yaşandığını belirterek geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için 15-20 gün herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi.

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, "Esasında kasım ayındaki dalga, hem yatış hem yoğun bakım anlamında ciddi bir dalgaydı. Ama hem İstanbul, hem Türkiye gerçekten sağlık altyapısının kuvvetinin iyi olması sayesinde Avrupa'nın bazı gelişmiş ülkelerde olan hastaların tedavi edilemez olma durumunu hiç yaşamadı" ifadelerini kullandı.

Şu anda hastaneye yatışların, kasım ayındaki yoğun bakım yatış oranlarına göre daha az olduğunu vurgulayan Memişoğlu ancak testi pozitif çıkanların oranının arttığını anlattı.