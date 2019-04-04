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İstanbul İl Seçim Kurulu kararıyla 15 ilçede daha tüm geçersiz oylar yeniden sayılacak

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İstanbul İl Seçim Kurulu, yerel seçimler sonrası bazı ilçe seçim kurulları tarafından alınan, Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oylardan geçersiz olanların yeniden sayılmasını reddeden kararı kaldırdı.
İstanbul İl Seçim Kurulu kararıyla 15 ilçede daha tüm geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, yerel seçimler sonrası bazı ilçe seçim kurulları tarafından alınan, Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oylardan geçersiz olanların yeniden sayılmasını reddeden kararı kaldırdı. Böylece 15 ilçede daha geçersiz oylar yeniden sayılacak.

İstanbul İl Seçim Kurulu, yerel seçimler sonrası bazı ilçe seçim kurulları tarafından alınan, Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oylardan geçersiz olanların yeniden sayılmasını reddeden kararı kaldırdı.

Böylece 15 ilçede daha geçersiz oylar yeniden sayılacak.

Bu ilçeler; Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. 15 ilçede tekrar sayım olacak" dedi.

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