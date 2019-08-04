İstanbul-İzmir Otoyolu'nun gidiş-dönüş maliyeti kamyonlara 1291, otomobillere 512 lira!

Uğur Gürses: Devlet kentlerdeki yüksek gelirliler sahillere akabilsin diye yol yapmaz...

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun geçiş ücretlerine tepki gösterdi. "Yeni otoyolla yük taşıyan bir kamyonun gidiş-dönüş yol+köprü bedeli 1291.6 TL, otomobili ile gidip dönen bir yurttaşa doğrudan bedeli 512.7 TL" hatırlatmasında bulunan Uğur Gürses, "Devlet kentlerdeki yüksek gelirliler sahillere akabilsin diye yol yapmaz" yorumunda bulundu.

"Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı" sözü doğru değil; 2018 yılında KOİ çerçevesinde yapılıp işletilen otoyol ve şehir hastanesi işletmecilerine 8.9 milyar TL ödendi, bu yıl da 6 ayda 5.7 milyar TL ödendi"

Yapımına 2010 yılında başlanmıştı

Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu inşaatında sona yaklaşıldı. 8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti.

Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Erdoğan'ın katıldığı programla açıldı.

Geçiş ücretleri ne kadar olacak?

İstanbul - İzmir otoyolunun geçiş ücretleri de belli oldu.

Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyolun maliyeti 61 milyar TL oldu.