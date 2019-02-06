İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 43 vatandaşın yaşadığı 8 katlı bina çöktü. İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

İstanbul Kartal'da 43 kişinin yaşadığı 8 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği, binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.