İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybı sayısının 11'e yükseldiğini, 13 yaralının durumunun iyi olduğunu kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının AFAD'ın koordinasyonunda son hızla devam ettiğini söylemişti.

Orhantepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çöken binanın enkazından sabah saatlerinde 5 yaşındaki Havva Tekgöz isimli bir kız kurtarılmıştı.

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Bankalar Caddesi, Sema Sokak üzerinde bulunan binanın zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunuyordu.

14 daireli binada 43 kişinin kayıtlı olduğu açıklanmıştı.

Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı

Vali Yerlikaya daha önce yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 kat ruhsatı olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu" demişti.

TMMOB: İmar Barışı uygulamasına derhal son verilmeli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye'de yapı stokunun yüzde 60'ının kaçak olduğunu, bu yapıların hem içindekiler hem de çevresindekiler için hayati tehlike oluşturduğunu açıkladı. TMMOB, İmar Barışı'na başvuran yapıların denetlenmesi ve bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

TMMOB'dan yapılan açıklamada, "Yaşadığımız acı deneyimin de gösterdiği gibi 'imar barışı' adı altında işletilen hukuksuzluk, toplumun can ve mal güvenliğini riske atan tüm girişimleri aklamaktadır. Bir binanın imar affı ile ruhsat sahibi olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Binaları güvenli yapan, mühendislik bilgi, birikimi ve uygulamasıdır" denildi.

Havva Tekgöz Havva Tekgöz

'Buna yapanlara değil yaptıranlara kızmak lazım'

Mahmut Hamsici

İstanbul, BBC Türkçe

Onlarca polis ve polis aracı, AFAD ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın araçları ve ekipleri, polis bariyerleri, moloz kaldıran iş makinaları…

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Orhantepe Mahallesi'nde çöken binada kurtarma çalışmaları sürerken, çevredeki yüzlerce kişi ortadaki bu olağanüstü durumu şaşkınlıkla izliyor. Konuştuğumuz çevre sakinleri böyle bir olayın akıllarının ucuna bile gelmediğini belirtiyor.

Olay sırasında dükkanında bulunan bir esnaf, herkesin önce deprem olduğunu sandığını aktarıyor: "Deprem oldu sandık, kendimizi dışarı attık".

Mahallede bir apartmanın yıkılabileceği kimsenin aklına gelmemiş. Tanıklıklarını dinlediğimiz esnaflar çökme olduğunu anlayınca apartmana koştuklarını, yardım ekipleri gelinceye kadar binanın kiremitlerini kaldırmaya çalıştıklarını anlatıyor.

Mahalleli başka binalarda da benzer olay yaşanmasından endişeli. Çevrede, yıkılan binada olduğu gibi imara aykırı olarak kaçak kat çıkılmış binalar olabileceği dillendiriliyor.

Yıkılan binada bir evi olduğunu ancak evin bir süredir boş olduğunu, o yüzden kayıpları olmadığını söyleyen bir kadın çevrede imara aykırı başka yapılar olduğunu herkesin bildiğini öne sürüyor. "Buna yapanlara değil yaptıranlara kızmak lazım" diyor.

Gözleri dolarken evine değil ölen insanlara üzüldüğünü söyleyen kadın, başka birçok kişi gibi bir iddiayı dillendiriyor. Bu iddiaya göre, apartmanın altında bulunan iki atölyeden birisinde, olaydan kısa süre önce bina kolonlarına zarar verilen bir düzenleme çalışması yapılmış. Söylentiye göre bunun ardından binadan bazı sesler gelmeye başlamış. Ancak Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bu iddianın doğru olmadığını belirtiyor.

Apartmanda yaşayanların yakınları, içinde kriz merkezi kurulan, aynı mahallede bulunan Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'ndan gelecek haberleri bekliyor. Okulun sınıflarında ve koridorlarında herkes sessiz, olayın şokunu yaşıyor. Konuştuklarımızın aklı olayın neden yaşandığından ziyade öncelikle yakınlarından gelecek haberde. "Öldürmeyen Allah öldürmez" diyor enkaz altında kalanlardan birinin yakını ve ekliyor: "Şu anda elimizden, beklemekten başka çare gelmiyor."