İstanbul Kartal'da çöken bina davasında tutuklu sanık tahliye edildi

DHA’da yer alan habere göre, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu, tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.
Duruşmada 8 mağdur da hazır bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verdi.
Şubat ayında çöken binada 21 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Bilirkişilerce hazırlanan raporda, apartmanın yapımında deniz kumunun yıkanmadan kullanıldığı belirtilmişti.
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