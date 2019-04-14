İstanbul Maltepe’deki oy sayımında son durum

AKP’nin talebi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilen Maltepe'deki durumu eski milletvekili Barış Yarkadaş aktardı.
Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Maltepe’deki oy sayımına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı. Barış Yarkadaş’ın paylaşımı şöyle:
“Saat 09.09…
Maltepe’deki 1089 sandığın yaklaşık 800’ü sayıldı.
Sandık Sayım Kurulu görevlileri olağanüstü bir çaba gösteriyor.
Geriye kalan 300’e yakın sandığın sayımının bu gece geç saatlerde de olsa bitmesi bekleniyor.''
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