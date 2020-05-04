İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Halkların Demokratik Partisi'nden istifa etti.

Şık, istifasını 1 Nisan itibariyle verdiğini, ancak 4 Mayıs itibariyle “resmiyet” kazandığını duyurdu.

2018'de HDP'den milletvekili seçilen gazeteci Ahmet Şık, istifa kararını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Şık, “Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim” mesajını paylaştı.

Şık ayrıca, istifa kararını “1 Nisan günü ilgililerine ilettiğini” belirterek, 4 Mayıs itibariyle resmiyet kazandığını da vurguladı ve “Kararım bireysel bir politik tutumun yansınması olup, herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık, önümüz barış olsun” ifadelerine yer verdi.Ahmet Şık'ın uzun süredir parti politikalarından rahatsız olduğu ifade ediliyor.