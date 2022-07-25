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İstanbul Milletvekili Oya Ersoy artan covıd vakaları ve alınmayan tedbirleri meclis gündemine taşıdı.

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Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirleri almalıdır!
İstanbul Milletvekili Oya Ersoy artan covıd vakaları ve alınmayan tedbirleri meclis gündemine taşıdı.

Ersoy, “vaka sayıları artmakta hastaneler alarm vermekte iken Sağlık Bakanlığı sadece verileri açıklamakla yetinmektedir. Halk kendi önlemlerini kendisi alamaz bu konuda bakanlığın resmi bir açıklama yapması gerekir. Veriler gerçekleri yansıtmıyor, maske takma zorunluğu ortadan kalktıktan sonra vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır” dedi. 

Önlemler alınmazsa salgında en başa dönülecek!

Başta sağlık çalışanları olmak üzere yurttaşlar artan vakalar karşısında tedirgin olup bakanlık tarafından resmi herhangi bir açıklamanın yapılmaması ve önlemlerin yeniden hayata geçmemesinden endişe duymaktadır diyen Ersoy, böyle giderse okullar açıldığında salgında en başa döneceğiz ifadesini kullandı.

Yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan yurttaşlar covıd’i daha zor atlatmakta!

Yoksulluk ve ekonomik kriz beslenme geriliğine neden olmaktadır diyen Ersoy, maalesef açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan yurttaşların uzmanlarında yapmış olduğu açıklama da covıd’e yakalanma ve hastalığı daha zor atlatma ihtimallerinin olduğunu söyledi.

 

Ersoy Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya su soruları yöneltti;

1.         Yapılan resmi açıklamalarda ‘Maskeden kurtuluyoruz, salgın bitti’ denilmesinin üzerinden vaka sayılarında yaşanan artış ile beraber ölüm sayılarında da artış yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın salgın bitti açıklaması bugün artan vaka sayılarının neden değil midir?

2.         Virüsün yeni varyantları hala türemeye devam etmektedir ve bu varyantlardan biri, ağır hastalara, ölümlere yol açan bir varyant şeklindedir. Sağlık Bakanlığı, yeni varyantlara ilişkin herhangi bir önlem geliştirmek amacı ile çalışma yürütmekte midir?

3.         Sağlık Bakanlığı’nın sonbaharda okulların yeniden açılması ile beraber vaka sayılarında yaşanacak artışa ilişkin bugünden bir hazırlığı var mıdır?

4.         Toplu taşıma ve kapalı mekânlarda gerekli önlemler başta olmak üzere maske zorunluğu tekrar getirilecek mi?

5.         Son zamanlarda artan yoksullukla beraber salgın da artmıştır.  Yoksulluk ve sağlıklı beslenememeyle beraber insanların psikolojisi ve fiziksek direnci de düştüğünden bakanlık olarak halkın virüsten korunması için sağlıklı beslenme ve ucuz gıdaya ulaşması için herhangi bir öneri ya da programınız var mıdır?

6.         Tatil sezonu ile beraber farklı ülkelerden gelen insanlara herhangi bir test yapılmadan ülkede kalması farklı varyantlarında ülkeye girişine neden olmayacak mıdır?

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