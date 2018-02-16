İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden YDÜ Özel Eğitim Bölümü’ne Teşekkür Plaketi…

Yakın Doğu Üniversitesi Projede Yurtdışı İştirakçisi Oldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde özel eğitim sınıflarında özel gereksinimli bireyler için standart değerlendirme ve öğretim araçlarının geliştirilmesini amaçlayan “Özel Eğitim Değerlendirme ve Eğitim Bataryası (ÖDEB)” ÖDEB Büyük Adım İstanbul Projesine iştirakçi olan Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’ne plaket takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, ÖDEB Büyük Adım İstanbul Projesi kapanış töreninde, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’ne iştirakçi olarak verdiği destekten dolayı plaket takdim edildiği belirtildi.

İstanbul Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen kapanış töreninde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci yaptığı konuşmada, özellikle yurt dışından bu projeye iştirakçi olarak destek veren Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok’a teşekkürlerini sunarak plaket takdiminde bulundu.

ÖDEB Büyük Adım İstanbul Proje Koordinatörü Sevgi Yücel de konuşmasında, projenin Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer rehberlik araştırma merkezleri ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi desteğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Proje kapsamında İstanbul İlinde hizmet veren 36 Rehberlik Araştırma Merkezi ve her ilçeden bir Özel Eğitim Sınıfında kullanılmak üzere özel gereksinimli bireyler için standart değerlendirme ve öğretim materyalleri geliştirildi. Hazırlanan materyallerle İstanbul genelinde 75 kurumun kapasitesi geliştirildi, hazırlanan Özbakım Becerileri CD’si ve 120 ayrı eğitimle 5 binden fazla özel eğitim öğrencisinin velisi bilgilendirildi.

Akademik Katkı Sağlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, iştirakçisi oldukları projede, özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlayan eğitimler verdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Demirok, projenin materyal geliştirme ve formatör eğitimleri sürecinin planlanması yönünde akademik konsültasyon sağladıklarını ayrıca materyaller geliştirilirken ve öğretmenlerin kullanacağı kılavuz oluşturulurken akademik destekte bulunduklarını aktardı.