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SON DAKİKAİstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı

İstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı

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İstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı
İstanbul'un Pendik ilçesinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan serviste patlama meydana geldi.

Nedeni bilinmeyen patlama sonucu İhlas Haber Ajansı (İHA) 6, Doğan Haber Ajansı (DHA) ise 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA, patlamanın Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu olan Aydınlı Kavşağı'nda meydana geldiğini aktardı.

Patlama sonrası seyir halindeki minibüste büyük çaplı hasar meydana geldi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik durduruldu.

Polis olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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