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İstanbul sağanağa teslim: Kapalıçarşı, Aksaray'daki tramvay yolu ve araçlar sular altında kaldı

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İstanbul sağanağa teslim: Kapalıçarşı, Aksaray'daki tramvay yolu ve araçlar sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara için sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Kapalıçarşı, Aksaray'daki tramvay yolu ve pek çok araç sular altında kaldı. 

CNN Türk meteoroloji muhabiri Bünyamin Sürmeli yağışın öğleden sonra 16.00-17.00 saatlerine kadar süreceğini açıkladı. 

Meteoroloji, bugün için yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olmasının beklendiğini açıklamıştı.

İstanbul'da yağış özellikle Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması beklendiğiri duyurdu.

Kapalıçarşı'yı su bastı 

Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.

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