İstanbul sahillerine tsunaminden kaçış tabelaları yerleştiriliyor

Tabelalarda tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor.

DHA’ya konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı, deprem ve tsunami uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı'ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler" dedi ve ekledi:

“Marmara Denizi'nde tsunami olacağını biliniyordu ancak sakınım planları yoktu. Yani, tsunami tehlikesi gerçekleşirse vatandaşların ve yetkililerin ne yapacağı bilinmiyordu.

“Pasifik'teki dalga yüksekliği Türkiye'de görülmez. Bizde, tsunami dalga boyu birkaç metre olur. Yani 1 metrelik dalga Marmara kıyılarında, kıyıdan içeriye 50 metre bile girse sahildeki bütün otomobilleri ve insanları denize çekebilir.

“Çünkü bir otomobilin hacmiyle suyu karşılaştırdığımızda aynı hacimdeki su otomobili kıyıdan alır denizin içine çekebilir. Öyle bir durumda vatandaşların yükseğe doğru kaçması gerekiyor.”

Prof. Ersoy, sahildeki tesislerin tsunamiden nasıl etkilenebileceklerine dair rapor almaları gerektiğini de söyledi.