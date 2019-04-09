İstanbul seçim trafiği: Kim nerede itiraz etti? Nerede sayım var? Son oy sayıları ne?

1 Nisan sabahı; YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul’da kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.

1 Nisan sabahı; YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul’da kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.