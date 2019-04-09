İstanbul seçim trafiği: Kim nerede itiraz etti? Nerede sayım var? Son oy sayıları ne?

Seçim kurullarının içinde ve aralarında yaşanan trafik başdöndürdü. İşte İstanbul'da yaşananlar ve belirli aralıklarla güncellenen son oy oranları...
İstanbul’da yaşananların trafiği şöyle:
- 1 Nisan sabahı; YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul’da kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.
- 1 Nisan öğleni; AKP, İstanbul’un hemen hemen her yerinde usulsüzlükler yaşandığını iddia ederek 39 ilçede itiraz etmeye başladı.
- 2 Nisan sabahı; AKP’nin başvuruları ve ilçe seçim kurullarının kararları sonucu bazı ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayımı başladı.
- 2 Nisan akşamı; CHP, YSK’nin daha önce aldığı “kötü niyetli itiraz” kararını emsal göstererek il seçim kuruluna başvurdu. İl seçim kurulu da başvuruyu yerinde bularak ilçelerdeki yeniden sayımların durdurulması kararı aldı.
- 2 Nisan gece yarısı; AKP YSK’nin daha önce aldığı “Başlayan sayım durmaz” kararını emsal göstererek YSK’ye başvurdu. YSK iki saat içinde olağanüstü toplanarak yeniden sayımların devamına hükmetti.
- 3 Nisan sabahı; YSK’nin nihai kararının ardından sayımlar yeniden başladı.
- 3 Nisan öğleni; AKP’nin başvuruları sonucunda 15 ilçede geçersiz oyların, 3 ilçede ise tüm oyların yeniden sayılması kararı alındı.
- 4 Nisan sabahı; AKP’nin başvuruları sonucunda 12 ilçede geçersiz oyların, 12 ilçede tüm oyların yeniden sayımı kararı alındı.
- 4 Nisan akşamı; AKP’nin başvuruları sonucunda daha önce başvuruların reddedildiği 15 ilçede de tüm oyların yeniden sayımı kararı alındı. Böylece 39 ilçeli İstanbul’un tüm ilçeleriyle ilgili yeniden sayım kararı alınmış oldu.
- 5 Nisan günü; AKP İstanbul’da seçimlerin iptalini istedi. YSK, talebi reddetti.
- 7 Nisan günü; AKP Ankara ve İstanbul’da tüm oyların yeniden sayımını istedi.
- 9 Nisan gece yarısı; YSK, AKP’nin İstanbul’un tamamındaki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti, sadece 21 ilçedeki 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayımı kararı aldı.
8 Nisan 22.30 itibariyle sayımlarda son durum:
- İstanbul geneli toplam geçersiz oy: 318.222
- Sayımı biten geçersiz oy oranı: %95,5
- Ekrem İmamoğlu: 4.170.511
- Binali Yıldırım: 4.155.633
- Fark: 14.878
9 Nisan 12.03 itibariyle yeniden sayılan 51 sandıkta son durum:
- İstanbul’da yeniden sayılması planlanan 51 sandıktan ilki Avcılar’daki 1017 numaralı sandık oldu. AKP’nin oyu 1 azaldı.
- 12.03 itibariyle Bağcılar’da 1025, Sarıyer’de 1082 Pendik’te 1095, Ataşehir’de 1306 numaralı sandıklar tekrardan sayıldı. Sonuçlar değişmedi. Avcılar’da ise yeniden sayılan 2372 numaralı sandıkta AKP’ye fazladan yazılan 2 oy silindi.
İstanbul’da sayılacak 51 sandıktan ilki sayıldı. AKP’nin ilave oy için sondaj yaptığı Avcılar’daki 1017 numaralı sandıkta oyu 1 azaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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