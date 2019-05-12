İstanbul seçiminde 30 bin 817 oy almıştı, yarıştan çekildi

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın seçimden çekildi. Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.
DSP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın, YSK kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı yarışından çekildiğini duyurdu.
Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.
İSTİFA BİLDİRİMİ— Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 12 Mayıs 2019
Bugün itibariyle DSP ‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur.
Av.Muammer AYDIN
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