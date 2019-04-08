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İstanbul seçiminde son durum ne? Oy sayımının bugün bitmesi bekleniyor...

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İstanbul seçiminde son durum ne? Oy sayımının bugün bitmesi bekleniyor...
İstanbul seçiminde son durum ne? Oy sayımının bugün bitmesi bekleniyor...

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım’ın oy farkı 15 bin 630.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in Twitter’dan paylaştığı verilere göre İmamoğlu 15 bin 630 oy önde.

AK Parti’nin itirazı üzerine tüm ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de tüm oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AK Parti, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.

Sandıkların %90'ı açıldı. Sayılacak oy sayısı 45 bine düştü, aradaki fark ise 15 bin 630.

 

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