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İstanbul seçimine 10 gün kala; S-400 gerginliğinin baskısı altındaki dolar/TL 5.90’ı test etti

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İstanbul seçimine 10 gün kala; S-400 gerginliğinin baskısı altındaki dolar/TL 5.90’ı test etti
İstanbul seçimine 10 gün kala; S-400 gerginliğinin baskısı altındaki dolar/TL 5.90’ı test etti

 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla yenilenen İstanbul seçimlerine 10 gün kala; Türk Lirası, S-400 gerginliğinin etkisiyle 5.90 seviyesini test etti. Hafta başından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 0.80 civarında değer kaybeden TL’nin gün içindeki kaybı da yüzde 1’in üzerine çıktı. Gün içinde en düşük 5.80 seviyelerini gören kur, 5.9030 seviyesini test etti. 

Kurun yukarı yönlü hareketini etkileyen ana unsurlardan biri, ABD ile bir süredir devam eden S-400 gerginliğinde yaşanan gelişmeler. Ankara-Washington hattında nisan ayından bu yana devam eden gerginlik, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektubun basına yansımasıyla alevlenmişti.

S-400 | Erdoğan, "Alacaktır demiyorum, aldık" dedi; Çavuşoğlu ekledi: Cumhurbaşkanımız belirtti, vazgeçmeyiz

Türkiye, ABD’den gelen sert mektuba aradan geçen süreye rağmen doğrudan, kapsamlı ve aynı sertlikte bir yanıt vermezken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'de bulunan Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bugün yaptıkları ortak basın toplantısında kullandığı, "ABD'nin S-400 mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye, Rusya'dan S-400 savunma sistemini almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. S-400 savunma sistemi Türkiye'ye gelecektir” sözleriyle Pentagon’un mektubuna dair doğrudan değerlendirmede bulunan en üst düzey yetkili oldu.

Güne 5.80’in biraz üzerinde başlayan dolar/TL, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının ardından yukarı yönlü hareketine başlarken;

Bloomberg verilerine göre gün içinde en yüksek 5.9034’ü gördü. Günün ilk yarısını yüzde 1,6 kayıpla 91.150 puandan tamamlayan borsa da satış ağırlıklı işlem gördü. BIST-100, kapanıştan hemen önce de (TSİ 17:40) yüzde 2.2’yi aşan kayıpla 90.542 seviyesindeydi.

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