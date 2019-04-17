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İstanbul seçiminin sonuçlanması için beklenen tutanak tamamlandı

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Maltepe İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanaklarını tamamlayarak İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderdi.
İstanbul seçiminin sonuçlanması için beklenen tutanak tamamlandı

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda bin 89 sandıktaki oyları yeniden sayarak birleştirme tutanağını hazırladı.

Tutanak İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

Tutanağın işlenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi bekleniyor.

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