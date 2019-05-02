İstanbul seçimlerinde düğüm çözülüyor... İtirazlar neydi, YSK hangi noktada?

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını görüşmek için pazartesiyi bekliyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden geçen 1 aya rağmen İstanbul sonuçları hala tam olarak netleşmedi. AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi sonuçlarına, MHP ise hem İBB hem de Maltepe'de sonuçlara itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK,) AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını henüz karara bağlamadı. İlçe seçim kurullarına bazı talimatlar vererek bir takım araştırmalar yapılmasını isteyen YSK bu araştırmaların sonuçlarını Pazartesi günü incelemeye başlayacak.

İtirazlarla ilgili YSK kararının haftaya çıkması bekleniyor.

İtirazlar neydi?

AK Parti, YSK'ya 16 Nisan, 20 Nisan ve 22 Nisan'da 3 ayrı dilekçe vererek olağanüstü itiraz taleplerine ilişkin gerekçelerini açıklamıştı. Dilekçelerde 2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, ölen ve nüfustan kaydı düşürülmeyen 1229 kişi yerine oy kullanıldığını iddia etmişti.

AK Parti'nin iddiaları bunlarla sınırlı kalmadı. YSK'ya verilen dilekçelerde yer alan diğer iddialar şunlar:

Cezaevlerinde tutuklu bulunan ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10 bin 290 kişi adına kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanıldı. Bu kişilerin cezaevlerinde oy kullanması gerekiyor.

Oy kullanma hakkı bulunmayan ve cezaevlerinde olan 5 bin 287 kişi yerine kayıtlı göründükleri sandıkta oy kullanıldı.

Zihinsel engeli nedeniyle oy kullanmaması gereken 21 bin 358 kişi oy kullandı.

Medeni haklarını kullanmaktan mahkeme kararı ile men edilenler oy kullandı.

KHK ile kamu kurumlarından ihraç edilen kişilerin oy kullanma hakkı bulunmuyor.

6 bin 539 sandık başkanı ile 13 bin 84 sandık kurulu memur üye kamu görevlisi değil.

Mühürsüz oy sayım ve döküm cetvelleri var.

Kayıp oy pusulaları tespit edildi.

23 Nisan'da toplanarak bu iddiaları görüşen YSK, KHK'lı seçmenlerin oy hakkı olmadığı iddiasını reddetti. Yüksek Kurul bu konuda herhangi bir araştırma yapmaya gerek duymadı.

Diğer iddiaların araştırılması için 39 ilçenin seçim kuruluna talimat veren YSK, usulsüzlük iddialarının mahkeme kayıtları, adres bilgileri ve sandık seçmen listeleriyle karşılaştırılarak araştırılmasını istedi.

İlçelerin dosyaları YSK'ya ulaşmaya başladı

İlçelerin araştırmaları büyük oranda tamamlandı. Dosyalar YSK'ya gönderilmeye başlandı. YSK bu dosyaları inceleyerek İBB seçimleriyle ilgili bir karar verecek.

Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili itirazların karara bağlanması için de bu dosyaların incelenmesi bekleniyor.

MHP'nin Maltepe'nin itirazı da görüşülecek

Bir diğer itiraz ise MHP'den gelmişti. Maltepe'de AK Parti, MHP adayı Ahmet Baykan'ı desteklemişti. CHP adayı Ali Kılıç 157 bin, MHP adayı Ahmet Baykan ise 127 bin almıştı. MHP, YSK'ya sunduğu olağanüstü itiraz dilekçesinde kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını, sandık kurullarında görevli 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nca gönderilen liste dışında görevlendirildiği iddia edilmişti.

YSK, 24 Nisan'da verdiği kararla MHP'nin iddiaların da araştırılmasını istedi.