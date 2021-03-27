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İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için 'şükür kurbanı' kestiler

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Sivas’ta bir dernek, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi nedeniyle 8 şükür kurbanı kesti.
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için 'şükür kurbanı' kestiler

Sivas'ta Kent meydanı Paşa Camii arkasında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da katılım gösterdi. Etkinlikte duaların ardından hayırsever vatandaşların bağışladığı 8 adet kurban kesildi.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre derneğin başkanı Kasım Kılıç"Bugün İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasının bizlerde uyandırdığı memnuniyet ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizler kadınlarımızı korumak için batının sefih kanunlarına muhtaç değiliz. Kadınların öldürülmelerini bırakın, cenneti anaların ayakları altında gören bir medeniyetin evlatlarıyız" dedi. Kılıç, şöyle devam etti:

  • "Huzursuzlukların temelinde, maneviyatsızlık ve milli değerlerden uzaklaşmak yatmaktadır. İstanbul Sözleşmesi Siyonizm’in tüm dünyaya dayattığı kadını koruduğu iddiası ile ortaya çıkan ama neticede toplumsal cinsiyet eşitliği gibi tanımlamalarla fıtrata aykırı bir söylemi içinde barındıran ve son kalemiz olan ailemizi tahrip eden pimi çekilmiş bir bombadır. 
  • İstanbul Sözleşmesinden çıkma kararı tüm Anadolu’da sevinçle karşılanmıştır. Bu sebeple şükrümüzün bir nişanesi olarak 8 adet kurban kesmekteyiz. Şükür kurbanı kestiren tüm hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz."
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