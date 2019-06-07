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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Soylu'yu protesto edenlerin tamamı Ekrem gibi Müslüman gözüken Pontuslar

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Ali Kopuz, daha sonra yaptığı paylaşımda 'yanlış anlaşıldığını' ileri sürdü
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Soylu'yu protesto edenlerin tamamı Ekrem gibi Müslüman gözüken Pontuslar

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu protesto eden vatandaşlara 'Pontus' dedi.

Kopuz, Trabzon'da vatanadaşların protesto ettiği Süleyman Soylu'yu savunurken, "Süleyman Soylu'yu protesto eden gruba bakın, tamamı Ekrem gibi müslüman gözüken Pontuslar" yazdı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı'nın paylaşımı şöyle:

Kopuz, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "yanlış anlaşıldığını" ileri sürerek, "Okuduğunu anlamak güzel bir haslettir. Trabzonlulara laf söylemek kimsenin haddi değil makaryosun heykelini diken adama tepki göstermeyen ama Trabzonun has milliyetçi bir evladına tepki gösterenlere tepkimiz" dedi.

İmamoğlu'ndan 'Pontus' yanıtı

Ekrem İmamoğlu da bugün Trabzon'da yaptığı açıklamada kendisi hakkındaki ifadeler için "Neymiş? Ekrem, Yunan'mış. Ben yerinizde olsam gülerim buna. Neymiş? Ekrem, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin" demişti.

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