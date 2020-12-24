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İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Virüs 2 aydır daha agresif, akciğerler bir türlü normale dönmüyor

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, Kovid-19 hastalığının son 2 aydır daha agresif seyrettiğini söyledi.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Virüs 2 aydır daha agresif, akciğerler bir türlü normale dönmüyor

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların durumunun daha ağır seyrettiğini açıkladı.

Tükek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agressif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

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