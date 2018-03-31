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İstanbul Üniversitesi: 42 - Yakın Doğu Üniversitesi: 98

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Yakın Doğu Üniversitesinden Farklı Tarife…İstanbul Üniversitesi: 42 - Yakın Doğu Üniversitesi: 98
İstanbul Üniversitesi: 42 - Yakın Doğu Üniversitesi: 98

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Üniversitesini 56 sayı farkla 98-42’lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçla 19’uncu galibiyetini elde ederek ligdeki liderliğini devam ettirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan maçta yüksek savunma konsantrasyonu ile mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda 45-25, asistte ise 30-11 üstünlük sağladı. Yakın Doğu Üniversitesinde süre alan 9 oyuncu da skora katkı yaptı. Yakın Doğu Üniversitesinde Jantel Lavender 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sandrine Gruda da 13 ribaunt kaydetti.

Kurduğu oyun rotasyonuyla maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren Yakın Doğu Üniversitesi periyotlarda çembere kolay giderek arka arkaya bulduğu sayılarla farkı 56 sayıya kadar çıkardı ve  rakibine evinde mağlubiyeti yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesinin savunmasını aşamayan İstanbul Üniversitesi ise 42 sayı kaydedebildi.


Öne Çıkanlar…

İstanbul Üniversitesinde; Rebekkah Gardner 9 sayı, 7 ribaunt, Ayşe Okul 8 sayı,  Aisha Mohammed 7 sayı, 8 ribaunt, Caludia Pop 7 sayı, Eylül Minez 7 sayı kaydetti.

 

Yakın Doğu Üniversitesinde; Jantel Lavender 21 sayı, 8 ribaunt, Sandrine Gruda 18 sayı, 13 ribaunt, Bahar Çağlar ve Elin Eldebrink 14 sayı, Courtney Vandersloot 12 sayı 4 ribaunt,  Gökçe Doğan ve Cansu Köksal 6 sayı, Olcay Çakır Turgut 5, Quanitra Hollingsvorth 2 sayıyla oynadı.

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