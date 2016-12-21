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İstanbul Üniversitesi: 72 - Yakın Doğu Üniversitesi: 102

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İstanbul Üniversitesi: 72 - Yakın Doğu Üniversitesi: 102
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 100’ü Gülüyor… İstanbul Üniversitesi: 72 - Yakın Doğu Üniversitesi: 102

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. Haftasında deplasmanda karşılaştığı güçlü rakip İstanbul Üniversitesi’ni 30 sayı farkla 102- 72 yendi.

Yakın Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynan maçta, hücum ribauntlarına hakim olan ve yüksek savunma konsantrasyonu ile oynayan Yakın Doğu Üniversitesi baştan sona üstün oynadığı oyunda deplasmandan 30 sayı farkla ayrılarak rakibine kendi evinde mağlubiyeti tattırdı.

İlk periyoda Yakın Doğu Üniversitesi CourtneyVandersloot ve EssenceCarson’un basketleriyle başladı. İlk 4 dakika 10-10 beraberlikle geçildikten sonra Yakın Doğu Üniversitesi 9-0'lık seri ile arayı açmaya başladı. Yakın Doğu Üniversitesi hücum ribauntlarınahakim olduğu periyotta çembere kolay giderek skor sıkıntısı yaşamadan periyodu 25-15’lik skorla önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlanan ikinci periyotta İstanbul Üniversitesi daha iyi savunma ve baskı yaparak farkı kapatmaya çalıştı. Ancak, pota altını iyi kullanan Yakın Doğu Üniversitesi çembere yakın atışlarla periyodu 46-34 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreğe İstanbul Üniversitesi’nin hızlı başladığı maçta, Yakın Doğu Üniversitesi’nin savunmasınıaşmayı başaramadı. Maça tutunmaya çalışan İstanbul Üniversitesi rakibi karşısında farkı tek sayılara indirsede Yakın Doğu Üniversitesi’nin periyottan 11 sayı farkla 67-56 önde ayrılmasını engelleyemedi.

Son periyotta bulduğu üçlük sayılarla İstanbul Üniversite farkı 7 sayıya düşürdü. Quanitra Hollingsworth ile sayı üreten Yakın Doğu Üniversitesi 11-0’lık seriyle 6 dakikada skoru 83- 65’e getirdi. Son dörtbuçuk dakikaya 21 sayı önde giren Yakın Doğu Üniversitesi deplasda sahasından 30 sayı farkla 102-72 galip ayrıldı. 

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Quanitra Hollingsworth 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, Essence Carson 21 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Courtney Vandersloot 23 sayı, 4 ribaunt, 8 asist,  AngelicaRobinson 9 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Bahar Çağlar, 5 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Olcay çakır 7 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ile takımın göz dolduran isimleri oldu.

İstanbul Üniversitesi’nde; Şaziye İvegin Üner 20 sayı, 6 ribaunt, Sasa Cado 23 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jordan Hooper 13 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.

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