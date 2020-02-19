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İstanbul Üniversitesinde İntihar eden arkadaşlarını anmak istediler, polis müdahale etti

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Yaşamına son veren İ.Ü İletişim Fakültesi öğrencisi Hakan Taşdemir'in adını fakültede bir amfiye vermek isteyen öğrenciler saldırıya uğradı.
İstanbul Üniversitesinde İntihar eden arkadaşlarını anmak istediler, polis müdahale etti

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etmişti.

Hakan Taşdemir’in arkadaşları Taşdemir’i anmak için fakülte binasına girmek istediğin güvenlik görevlilerinin engeliyle karşılaştı.

Taşdemir’in adını fakültedeki bir amfide yaşatmak isteyen öğrenciler bina önünde güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Görevliler öğrencileri merdivenlerden aşağıya itekleyerek darp etti.

 

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