İstanbul Üniversitesinde İntihar eden arkadaşlarını anmak istediler, polis müdahale etti

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etmişti.
Hakan Taşdemir’in arkadaşları Taşdemir’i anmak için fakülte binasına girmek istediğin güvenlik görevlilerinin engeliyle karşılaştı.
Taşdemir’in adını fakültedeki bir amfide yaşatmak isteyen öğrenciler bina önünde güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Görevliler öğrencileri merdivenlerden aşağıya itekleyerek darp etti.
İ.Ü İletişim Fakültesi'nde intihar eden arkadaşları Hakan Taşdemir'i anmak isteyen öğrenciler, güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıhttps://t.co/3POdxuAqFX pic.twitter.com/vF1uMYWtYp— Gazete Manifesto (@ManifestoGazete) February 19, 2020
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