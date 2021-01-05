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İstanbul Valiliği: 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişi gözaltında, 11 kişi aranıyor

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İstanbul Valiliği: 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişi gözaltında, 11 kişi aranıyor
İstanbul Valiliği: 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişi gözaltında, 11 kişi aranıyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen sadece 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 kişiye yönelik, 13 ilçedeki 24 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi

Açıklamada, operasyonlarda 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı, 11 kişinin  yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Polisin, her olayda olduğu gibi dünkü protesto gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği belirtilen  açıklamada, "Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verildi.

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