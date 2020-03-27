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İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza 6 hafta gıda yardımı yapacağız

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İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza 6 hafta gıda yardımı yapacağız
İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza 6 hafta gıda yardımı yapacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs önlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Pazartesi'den itibaren 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapacaklarını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşlar çin 'Vefa sosyal destek grupları' kurduklarını belirten Yerlikaya şöyle devam etti:

"İstanbul Vefa Hizmetleri kapsamında 65 yaş ve üstü, maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. 300 bin gıda kolisi hazırladık, Pazartesi gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Koliler 'Getir' adlı mobil uygulama tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek."

Vali Yerlikaya Getir firmasının bu hizmeti ücretsiz yerine getireceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya İstanbullulara bir kez daha "evinde kal" çağrısı yaptı ve "İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günlerde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri" dedi.

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