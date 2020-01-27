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İstanbul ve Ankara'da deprem

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Kandilli Rasathanesi İstanbul'da 3,1 ve Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İstanbul ve Ankara'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, öğle saatlerinde İstanbul ve ardından Ankara'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul'da saat 12.33'te meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depremin Sofular-Şile merkezli ve 5,5 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.İstanbul'daki depremin ardından saat 13.51'de de Ankara'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Ahmetadil-Akyurt merkezli depremin  beş kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara'da aynı merkezde saat 14.00 ve 14.09'da da 3,3 ve 2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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