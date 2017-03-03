İstanbul ve İzmir’de yasaklanan 8 Mart mitinglerine izin çıktı

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu, 5 Mart’ta Bakırköy’de miting düzenleme kararı almıştı. Ancak İstanbul valiliği, mitingi güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.
İzmir 8 Mart Platformu’nun 5 Mart’ta Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı miting de OHAL’e takılmıştı. Valilik, yine güvenlik gerekçesiyle mitingi yasaklamıştı.
Yasak kalktı
Mitingleri organize eden tertip komiteleri, İzmir ve İstanbul’da valilik yetkilileriyle görüştü. Görüşmelerin ardından yasak kararı kaldırıldı.
İstanbul’daki miting 5 Mart Pazar günü Bakırköy’deki pazar alanında, İzmir’deki miting de yine 5 Mart’ta saat 14.00’te Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak.
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