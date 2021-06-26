İstanbul vekilimiz Özgürgün Türkiye 2.'si oldu

Eski sporcu UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Türkiye Masterler Koşu Yarışı'na katılarak, 100 m yarışında ikinci geldi
Kısa bir süre önce tatil için ülkemize gelen İnci Pars Özgürgün, İstanbul’a eşi Hüseyin Özgürgün’ün yanına geri döndü.
Uzun zamandan beridir yaşamını İstanbul’da sürdüren ve sporcu kişiliğiyle bilinen Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, spor yaşamına da Türkiye’de devam ediyor.
Eski sporcu Özgürgün, İzmir’de Türkiye Masterler Koşu Yarışı’na katılarak, 100 m yarışında ikinci geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnci Pars Özgürgün, şunları aktardı:
“Türkiye masterler 100 m 2.si Hüseyin Özgürgün"
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