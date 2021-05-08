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İstanbul21'in resmi internet sitesi açıldı

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İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin (İstanbul21) resmi internet sitesi yayına girdi.
İstanbul21'in resmi internet sitesi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından hazırlanan internet sitesi, dünyadaki tüm futbolseverlere final karşılaşmasının yanı sıra ev sahibi şehir İstanbul ve kapsamlı bir yenilemeden geçen Atatürk Olimpiyat Stadı ile ilgili özel bilgi ve haberler vermeyi amaçlıyor.

İnternet sitesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın görüşlerine yer verildi. Sitede ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Altıntop ile yapılan özel röportajlar, Burak Yılmaz ve Mesut Özil'in final maçıyla ilgili görüşleri yer alıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul21'in internet sitesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası takvimin en büyük maçına ev sahipliği yapmaya nasıl hazırlandığı hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız. Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finale katılabilecek herkese güvenli ve emniyetli bir deneyim sunmak için ulusal ve yerel otoriteler ve UEFA ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Sizi 29 Mayıs'ta İstanbul'da görmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu finalin, 2005'teki son ev sahipliği yaptığımız gibi unutulmaz olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Şampiyonlar Ligi Finali'ne ikinci kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Yardımcı, finalin 2005 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele gibi unutulmaz olması için ulusal makamlar ve UEFA ile çalıştıklarını belirterek, "Futbol tutkunu olan ülkemiz ve futbol başkentimiz İstanbul, 29 Mayıs'ta Avrupa'nın en iyi iki takımının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buluşmasıyla bir kez daha tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplayacak." diye görüş belirtti.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ise Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da oynanacak olmasına dikkati çekerek, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinin başında gelmektedir. Dev bir organizasyonun finalinin böylesine güzel bir şehirde olması, açıkçası birbirine çok yakıştı. Ülkemiz daha önce olduğu gibi inşallah Şampiyonlar Ligi finaline en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır. Fair play ruhu içerisinde hak edenin kazanacağı bir finalin olmasını diliyorum. Ülkemizi de böylesine güzel bir finale ev sahipliği yapacağı için gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçenlerin hepsine teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil ise futbolun kendileri için her şey olduğunu anlatarak, "Biz futbolla büyüdük. Taraftarların sizi desteklediğini bilmek ve onları gururlandırmak harika bir duygu. Dünyadaki en iyi futbolcuların rekabet ettiği Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin önemini hepimiz biliyoruz. Finalin Türkiye'de, özellikle de futbol sevgisi çok büyük olan güzel şehrimiz İstanbul'da olmasından dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş bildirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Liverpool (İngiltere) ile Milan (İtalya) arasında oynanan ve İngiliz ekibinin unutulmaz geri dönüşüne sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından, bu yıl bir kez daha aynı organizasyona ev sahipliği yapacak.

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