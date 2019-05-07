İstanbul'a seçime kadar kayyum atanacak! İmamoğlu'nun mazbatası YSK tarafından iptal edilmişti...

İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınması kararının ardından İstanbul Belediye Başkanı kim olacak soruları sorulmaya başlandı.
A Haber canlı yayınında Şebnem Bursalı’nın iddiasına göre 23 Haziran’a kadar istanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.
İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınması kararının ardından İstanbul Belediye Başkanı kim olacak soruları sorulmaya başlandı.
A Haber canlı yayınında Şebnem Bursalı’nın iddiasına göre 23 Haziran’a kadar istanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.
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