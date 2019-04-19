  • BIST 96.982
  • Altın 237,905
  • Dolar 5,7900
  • Euro 6,5117
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İstanbul'a uçmak ateş pahası

» »
Ercan-İstanbul arası uçak biletlerinin fiyatları cep yakıyor.
İstanbul'a uçmak ateş pahası

Dövizdeki durdurulamayan artışla birlikte  meydana gelen ekonomik kriz vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. 

Dövizdeki artış ve ekonomik kriz vatandaşı daha da yoksullaştırırken, enflasyon ve krizin etkileri Ercan-İstanbul arası uçak biletleri fiyatlarına da yansımış durumda. 

İstanbul'a gitmek isteyen bir vatandaş, gidiş-dönüş uçak bileti almak için en ucuzu 650 TL'den başlayan ve 3600 TL'ye  kadar varan bilet bedellerini ödemek zorunda kalıyor.

bile.png

bil.png

bile-001.png

bil.png

bile-002.png

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni vatandaşlıklar verildi..19 Nisan 2019 Cuma 12:10
  • İstanbul'a uçmak ateş pahası19 Nisan 2019 Cuma 11:18
  • Okul arazisine elektrik trafosu19 Nisan 2019 Cuma 10:55
  • Girne açıklarında dev hortum (video)19 Nisan 2019 Cuma 10:39
  • Dolu yağışı sonrası iki kaza19 Nisan 2019 Cuma 10:30
  • Karpaz'da Bafra bölgesi beyaza büründü19 Nisan 2019 Cuma 09:20
  • Haspolat-Taşkent yolunda ölü bulunmuştu: Dövülerek öldürülmüş olabilir19 Nisan 2019 Cuma 08:54
  • BAY-SEN’in yeni Başkanı İbrahim Kanat oldu19 Nisan 2019 Cuma 08:51
  • 900 Bin TL kazanan numara belli oldu19 Nisan 2019 Cuma 08:47
  • Haspolat-Taşkent yolunda bir şahıs ölü olarak bulundu19 Nisan 2019 Cuma 08:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti