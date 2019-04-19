İstanbul'a uçmak ateş pahası

Dövizdeki durdurulamayan artışla birlikte meydana gelen ekonomik kriz vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Dövizdeki artış ve ekonomik kriz vatandaşı daha da yoksullaştırırken, enflasyon ve krizin etkileri Ercan-İstanbul arası uçak biletleri fiyatlarına da yansımış durumda.

İstanbul'a gitmek isteyen bir vatandaş, gidiş-dönüş uçak bileti almak için en ucuzu 650 TL'den başlayan ve 3600 TL'ye kadar varan bilet bedellerini ödemek zorunda kalıyor.