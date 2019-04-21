Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
96.861
Altın
238,344
Dolar
5,8057
Euro
6,5299
Lefkoşa
17 °C
Mağusa
17 °C
Girne
17 °C
Güzelyurt
16 °C
İskele
17 °C
İstanbul
14 °C
Ankara
10 °C
Tel-Sen'den Güzelyurt'ta eylem kararı
'Komünist Başkan'a ilk şikayet
VİDEO - Kılıçdaroğlu'na saldırı anı
MAK Danışmanlık İstanbullulara sordu: Seçim iptal edilir mi?
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” Milyonlar Maltepe'ye akın etti (CANLI YAYIN)
Süleyman Soylu 'Şehit cenazesine gidemez' demişti; Kılıçdaroğlu'na linç girişimi!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!
Rumlar ekonomik durumdan memnun değil
“Glafkos Klerides’in miras bıraktıkları temelinde siyaset yapmaya devam edeceğim” dedi.
Kıbrıs'ın İlk Çocuk Üniversitesi Kuruluyor
Kültürel miras zaman içerisinde tahrip oldu
AKP, YSK'ya başvurarak KHK'lıların oy kullanamayacağını savundu, hukukçular tepkili: Başvuru, hukuksuzluğa çağrıdır
İkinci kadın cesedi de bulundu
Yazda yeni konferans iddiası
Soyer, Köy Enstitüleri Aydınlanma Onur Ödülü Töreni’nde konuştu
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı
VİDEO - Kılıçdaroğlu'na saldırı anı
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” Milyonlar Maltepe'ye akın etti (CANLI YAYIN)
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!
Kıbrıs'ın İlk Çocuk Üniversitesi Kuruluyor
Sri Lanka'da kilise ve otellerde patlamalar: En az 137 ölü
İyilik Festivali Tamamlandı
21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
Aracın ön camına tornavid ile zarar verdi, tutuklandı.
McKenzie Binası yıkılıyor
Kıbrıs müzakere prosedürü başlasın ya da başlamasın fiili durumun değişecek
Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem izdihamı
“Emlak Sektörü ve Çalışanlarını Dünya Standartlarının Üzerine Taşıma Hedefindeyiz”
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” Milyonlar Maltepe'ye akın etti (CANLI YAYIN)
Ana Sayfa
»
TÜRKİYE
21.04.2019 15:06
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” için Maltepe’deyiz. #YeniBirBaşlangıç
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” için Maltepe’deyiz. #YeniBirBaşlangıç
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Sabah yazarı yazdı: İşte Kıbrıs'ın en güzel sahilleri
Facebook, Google gibi şirkettlerin mutfaklarını merak ediyor musunuz?
İşte dünyanın en seksi kadın futbolcuları
Memeler hakkında bilinmesi gereken 8 bilimsel bilgi
Diğer Haberler
'Komünist Başkan'a ilk şikayet
Tunceli'de, 3 öğrenci yaşadıkları bölgeden belediye aracı geçmemesi sebebiyle Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'na şikayette bulundu.
VİDEO - Kılıçdaroğlu'na saldırı anı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!Saldırı, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir şehit cenazesinde gerçekleşti
MAK Danışmanlık İstanbullulara sordu: Seçim iptal edilir mi?
"Kararım değişir' diyen seçmenin % 78 'i Cumhur İttifakı'na oy vermiş"
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” Milyonlar Maltepe'ye akın etti (CANLI YAYIN)
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” için Maltepe’deyiz. #YeniBirBaşlangıç
Süleyman Soylu 'Şehit cenazesine gidemez' demişti; Kılıçdaroğlu'na linç girişimi!
Kılıçdaroğlu'nun çevredeki güvenli bir eve götürüldüğü bildirildi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!
İktidarın sürekli hedef gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de yaşamını yitiren Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde alçakça saldırıya uğradı..
AKP, YSK'ya başvurarak KHK'lıların oy kullanamayacağını savundu, hukukçular tepkili: Başvuru, hukuksuzluğa çağrıdır
21 Nisan 2019 Pazar 13:31
Soyer, Köy Enstitüleri Aydınlanma Onur Ödülü Töreni’nde konuştu
21 Nisan 2019 Pazar 13:09
Bahçeli: Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır
21 Nisan 2019 Pazar 12:58
Kayyum belediyeyi binasız, eşyasız, personelsiz bıraktı!
21 Nisan 2019 Pazar 12:52
Kaftancıoğlu anlattı; CHP, 25 yıl sonra İstanbul'u nasıl kazandı?
21 Nisan 2019 Pazar 12:47
'Kenevir Araştırma Enstitüsü' kuruldu
20 Nisan 2019 Cumartesi 22:49
İstanbul seçiminin galibi CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu kimdir?
20 Nisan 2019 Cumartesi 15:05
Türkiye basın özgürlüğünde küme düşmeye oynuyor
20 Nisan 2019 Cumartesi 14:52
Bahçeli: MHP'nin oy oranı 18.81'dir, 1881 de Atatürk'ün doğum günüdür
20 Nisan 2019 Cumartesi 14:17
Makam aracını 'Düğün Arabası' yaptı
20 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Baharın Tadını Kaçıran İhtiras…
Nezihi BEYAZ
Mahalle Maçı
Fırat Borak
Neden Karpaz’da Farklı Bir Model Denemiyoruz?
Ediz TUNCEL
Bir Kültür-Sanat Fırtınasının Düşündürdükleri...
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Taner ULUTAŞ
Sahibine Mesajlar
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Ayşegül Garabli
SIRF TÜRKİYELİDİR DİYE SEVMEK ZORUNDA MIYIM?
Erkut YILMABAŞAR
Erhürman’dan Cumhurbaşkanı olur mu?
Arif Alasya
MASTÜRBASYON..
Ali KİŞMİR
Başbakan “Alço” olsun
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
Oshan SABIRLI
Mont Pelerin ve bilinmeyenler
Ali Şahin
Hayat Birleşik Bir Mücadeleye Çağırıyor
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
15:30 -
Tel-Sen'den Güzelyurt'ta eylem kararı
15:23 -
'Komünist Başkan'a ilk şikayet
15:20 -
VİDEO - Kılıçdaroğlu'na saldırı anı
15:10 -
MAK Danışmanlık İstanbullulara sordu: Seçim iptal edilir mi?
15:06 -
“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” Milyonlar Maltepe'ye akın etti (CANLI YAYIN)
15:00 -
Süleyman Soylu 'Şehit cenazesine gidemez' demişti; Kılıçdaroğlu'na linç girişimi!
14:42 -
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!
13:45 -
Rumlar ekonomik durumdan memnun değil
13:44 -
“Glafkos Klerides’in miras bıraktıkları temelinde siyaset yapmaya devam edeceğim” dedi.
13:35 -
Kıbrıs'ın İlk Çocuk Üniversitesi Kuruluyor
13:32 -
Kültürel miras zaman içerisinde tahrip oldu
13:31 -
AKP, YSK'ya başvurarak KHK'lıların oy kullanamayacağını savundu, hukukçular tepkili: Başvuru, hukuksuzluğa çağrıdır
13:29 -
İkinci kadın cesedi de bulundu
13:26 -
Yazda yeni konferans iddiası
13:09 -
Soyer, Köy Enstitüleri Aydınlanma Onur Ödülü Töreni’nde konuştu
FOTO GALERİ
Sabah yazarı yazdı: İşte Kıbrıs'ın en güzel sahilleri
İşte dünyanın en seksi kadın futbolcuları
Memeler hakkında bilinmesi gereken 8 bilimsel bilgi
Sütyen Giyme ile Meme Kanseri Arasında İlişki Var mı?
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
Meclis toplandı. Bütçe görüşmeleri devam ediyor .. CANLI YAYIN
Sesi dikkat çekiyor
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
İkinci kadın cesedi de bulundu
CMIRS Mart 2019 Anketi'ne göre Koalisyon hükümeti sınıfta kaldı!
Kıbrıs'ın İlk Çocuk Üniversitesi Kuruluyor
Gazimağusa'da salon bir araca demir profillerle vurularak hasar verildi.
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.