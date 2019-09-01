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İstanbul'da 1 Eylül mitingi: 'Savaşa karşı barış, kayyuma karşı halk iradesi'

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1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul Kartal Meydanı'nda miting düzenlendi. "Savaşa karşı barış kayyuma karşı halk iradesi" şiarıyla düzenlenen miting, kortejlerin alana gelmesi ile başladı.
İstanbul'da 1 Eylül mitingi: 'Savaşa karşı barış, kayyuma karşı halk iradesi'

Ahmet Şimşek Koleji önünde toplanan kitle, Kartal Meydanı'nda yürüdü. Mitinge HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, HDP Milletvekili Hüda Kaya, Alper Taş, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Sera Kadıgil ve Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Oya Ersoy, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. DİSK, KESK, TTB, TMMOB, HDP, HDK, ESP, Halkevleri, SGDF ve Barış Anneleri'nin de aralarında olduğu çok sayıda parti, sendika, emek ve meslek örgütü, kadın örgütleri açtıkları pankartlarla yürüdü.

 

Birgün Gazetesi'nin haberine göre kortejlerde üç büyükşehir belediyesine atanan kayyum, savaş ve erkek şiddetine tepkinin ifade edildiği pankartlar taşınıyor. Kortejin en önünde İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri "Savaşa karşı barış, kayyuma karşı halk iradesi" pankartı yer aldı.

HDK "Kayyum barışa darbedir", TTB "Savaş halk sağlığı sorunudur", "Hekimler Barış istiyor", TMMOB "Emeğimizi ve demokrasiyi savunmak için barış istiyoruz", ESP "Yaşasın adil, onurlu demokratik barış, halk iradesi gasp edilemez", SKM "Haklarımızdan, hayatlarımızdan, irademizden vazgeçmiyoruz, direniyoruz", Barış Anneleri "Biz de barışa hazırız", Halkevleri "Kayyumlara hayır, barışı ve demokrasiyi birlikte savunacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Mitingde hakkında açılan davalardan dolayı imza vermesi gerektiği için katılamayan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün gönderdiği mektup okundu.

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