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İstanbul’da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

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İstanbul’da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
İstanbul’da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli’de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maskeyi ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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